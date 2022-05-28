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بسبب ارتفاع سعره.. أمريكا تشهد انخفاضا حادا في الطلب على البنزين

2022-05-28 / 11:20
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هبة بريس - وكالات

تشهد أمريكا في الوقت الحالي انخفاضا في الطلب على البنزين من جانب الجمهور، بسبب ارتفاع أسعاره، ‏وذلك لأول مرة منذ 9 سنوات.‏

ووصل الطلب على البنزين أساس متجدد لمدة 4 أسابيع إلى أدنى مستوى له خلال هذا الوقت من العام منذ عام 2013، باستثناء فترة تفشي وباء “كورونا” في عام 2020، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة التي جمعتها وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وبالمقارنة مع مستويات العام الماضي، فقد انخفض الطلب على البنزين داخل أمريكا بنسبة 5 في المئة تقريبا.

ويأتي الانخفاض الحاد في الطلب على البنزين بالتزامن مع اقتراب موسم القيادة الصيفي.

وسجلت أسعار محطات الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة أرقاما قياسية الواحدة تلو الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين، محطمة بعض الآمال في موسم قيادة يقترب من مستويات ما قبل “كوفيد-19”

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‫2 تعليقات

  1. واخيرا فهم المستهلك الامريكي انه يمكن تركيع اي مافيا بالانقطاع عن استهلاك ما تحتكره

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