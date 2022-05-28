بوريطة: نحو 282 مليون شخص يعانون من سوء التغذية بافريقيا

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الجمعة بمالابو ان التضامن الفاعل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يشكل الأساس الذي ينبني عليه التزام المغرب في المجال الإنساني.

وحذر بوريطة خلال مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول القضايا الإنسانية ، والتي مثل فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من “أننا أمام وضع استعجالي “،مشيرا الى ان الوضع الإنساني يركز على كل العلل التي تعاني منها افريقيا، ويضفي عليها طابع الأولوية.

وأشار الى أن من أوجه الازمات في افريقيا وجود أزيد من 36 مليون من الافارقة النازحين في الداخل ، واللاجئين وطالبي اللجوء بالقارة ،أي واحد من كل ثلاثة نازحين قسرا في العالم.

وأضاف ان 80 في المائة من بين نحو 60 مليون نازح داخليا في العالم سنة 2021 ، يوجدون بافريقيا جنوب الصحراء، مشيرا الى أن افريقيا ستضم نحو 86 مليون من النازحين بسبب المناخ الى غاية 2050 .

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ان نحو 282 مليون شخص يعانون من سوء التغذية بافريقيا ، مشيرا الى انه بمنطقة الساحل هناك 18 مليون شخص سيواجهون خطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة ضمنهم 7،7 مليون طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وأكد “اننا ندرك جيدا العوامل الكامنة وراء الازمات الإنسانية، انها ذات طابع سياسي وامني، ومناخي وان كل هذه الأسباب تتوفر مجتمعة في منطقة الساحل.”

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