طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول زخات رعدية بالأطلس ومناطقه الغربية المجاورة والجنوب الشرقي والريف والمنطقة الشرقية والسايس و الواجهة المتوسطية.

كما يرتقب صعود سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية ستعطى قطرات متفرقة ورعد محليا، مع تكون كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الأطلسية.

ويتوقع أيضا تناثر هبات من الغبار محليا بالجنوب وبالجنوب الشرقي، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأطلس والسهول الغربية المجاورة والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و17 درجة بالأطلس والريف الغربي، وما بين 23 و 30 درجة بالجنوب- الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و 23 درجة بباقي جهات المملكة. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا بمعظم أرجاء المملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والمهدية، فيما سيكون قليل الهيجان بباقي السواحل.

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