برلمان إفريقيا الوسطى يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام

2022-05-28 / 00:57
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هبة بريس _ وكالات

صوّتت الجمعية الوطنية في إفريقيا الوسطى الجمعة بالإجماع لصالح إلغاء عقوبة الإعدام، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية سيمبليس ماتيو سارانجي.
وقال سارانجي وسط تصفيق النواب إن “الجمعية الوطنية أقرت بالإجماع قانون إلغاء عقوبة الإعدام في جمهورية إفريقيا الوسطى”. ويجب أن يوقع رئيس الجمهورية فوستين أركانج تواديرا على القانون ليدخل حيز التنفيذ.

وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى، ثاني أفقر دولة في العالم وفق الأمم المتحدة، حربا أهلية مدمرة منذ عام 2013 وإن تراجعت حدتها بشكل كبير منذ عام 2018.

وصرح الأمين العام للجمعية الوطنية غيسلين جونيور مردجيم لوكالة “فرانس برس” الفرنسية أن “آخر إعدام في جمهورية إفريقيا الوسطى يعود إلى عام 1981”.

وبذلك تنضم جمهورية إفريقيا الوسطى إلى قائمة الدول الإفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة في القارة، بعد تشاد عام 2020 وسيراليون عام 2021.

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