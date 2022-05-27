ناصر بوريطة

بوريطة يمثل العاهل المغربي في أعمال قمتين استثنائيتين للاتحاد الإفريقي

2022-05-27 / 22:49
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هبة بريس _ و م ع

يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الملك محمد السادس، في أعمال قمتين استثنائيتين للاتحاد الإفريقي، تحتضنهما عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حول “الأزمات الإنسانية في إفريقيا” و “الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الافريقية”.

وافتتحت القمة الاستثنائية الأولى حول الأزمات الإنسانية في إفريقيا اليوم الجمعة، بينما تقام يوم غد السبت القمة المنظمة حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الافريقية.

وتنعقد القمتان الاستثنائيتان في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية العديد من التحديات المتعلقة بالسلم والأمن والصحة وانعدام الامن الغذائي والتغيرات المناخية بالإضافة الى العديد من النزاعات الداخلية والعرقية المسلحة، والتي تنضاف إلى التحديات الإنسانية المتنامية ،التي زادت من حدتها تداعيات جائحة كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية.

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