قيادة فيدرالية اليسار تعلن تأسيس حزب جديد

نظمت فدرالية اليسار الجمعة 27 ماي ندوة صحفية لتقديم رؤيتها لمشروع المؤتمر الاندماجي لـ3 مكونات سياسية، من أجل إعادة بناء هذا التنظيم السياسي

وأكدت هذه الفعاليات السياسية خلال هذا اللقاء أن المؤتمر المقبل ليس اندماجا، بينما هو إعلان لتأسيس حزب جديد يقدم عرضا سياسيا جديدا، معتمدا على منهجية جديدة تكمن في التواصل مع عموم المواطنين الذين تربطهم بهذا التنظيم التوجه التقدمي التنويري اليساري الديموقراطي.

ويضم هذا التحالف القديم الجديد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وقيادات منشقة عن الحزب الاشتراكي الموحد، بعد قرار المكتب السياسي للحزب الترشح في الانتخابات بمفرده وليس بإسم الفدرالية، بالإضافة إلى أعضاء سابقين بتيار البديل الديمقراطي، الذي انشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي بقيادة الراحل أحمد الزايدي، ثم نشطاء يساريون مستقلون،.

وعن القيمة المضافة لهذا المولود اليساري الجديد، أكد محمد الساسي، القيادي السابق في الحزب الاشتراكي الموحد، على أن الجديد يتجلى أولا في المنهجية المتبعة، حيث تم الإعلان عن هذا الحزب لتأسيسه ببنية مشتركة، مشيرا خلال كلمته بالندوة أن مكونات هذا المولود تفكر في” أن يتقدم الشباب أكثر، وتتراجع أدوار من هم في عمري، كما أن منهجيتنا أن نذهب عند الجمعيات، ورموز المجتمع المدنب، أن نتعاون معهم في إطار ميثاق عام”.

وزاد المتحدث ذاته قائلا:” نحن تيارات ذات مصداقية، لم نتورط في أي جريمة ضد الشعب المغربي، لكن لا يكفي أن تكون طاهرا، وتتفرج على بلاد تتجه نحو المجهول، دورنا أن نكون إضافة للتقدم، ولقضية الديمقراطية، وإعادة الاعتبار لليسار، لا لتعليق الديمقراطية تحت أي ستار” .

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