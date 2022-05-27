رياض مزور

مزور: الرقمنة عامل أساسي لخلق المزيد من فرص الشغل

2022-05-27 / 21:34
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، إن الرقمنة عامل أساسي لا محيد عنه في خلق المزيد من فرص الشغل.

وخلال مداخلة له في أول ندوة ضمن فعاليات النسخة الثانية لتظاهرة « المغرب الدبلوماسي محادثات » (MD Talks)، المنظمة تحت شعار « الرقمنة ، رافعة استراتيجية للنموذج التنموي الجديد »، أشار السيد مزور إلى أن فترة التسريع الرقمي الكبير ما بين سنتي 1991 و2021 ساهمت في خلق نحو 1,2 مليار وظيفة جديدة في جميع أنحاء المعمور.

واكد أن « القيمة الإنتاجية الحقيقية أضحت في الوقت الراهن غير مادية وتأتي من الدماغ والتعقيد الذي يطوره البشر بالتوازي مع صعود بقوة للذكاء الاصطناعي ».

في هذا السياق، يرى مزور أن الرأسمال البشري في المغرب في طريقه إلى الرفع من الجودة والكفاءة، الأمر الذي يهيء لتطلعات وتوقعات مهنية جديدة معبر عنها من لدن المشغلين.

وأشار إلى أن الرقمنة تتيح فرصة خلق القيمة ، مضيفا أن وزارته تطمح في خلق خلال هذه الولاية نحو 400 ألف فرصة عمل في مجال ترحيل الخدمات ، 25 في المائة منها ذات الصلة أساسا بالمجال

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‫3 تعليقات

  3. صحيح هاذا عصر الرقمنة٤ والتطور الاقتصاد يستدعي تطوير هاذا المجال وخلق فرص شغل داخله

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