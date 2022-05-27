إدارة الجمارك تعمم دورية حول “التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا “

هبة بريس _ الرباط

عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، دورية تحمل رقم 6328/222 تتعلق بدخول الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا، حيز التنفيذ.

وذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في هذه الدورية، أنه بموجب رسالة مؤرخة في 29 أبريل 2022، تخبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدخول الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا، الموقعة بالرباط في 24 غشت 2020، حيز التنفيذ اعتبارا من 28 أبريل 2022″.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وفقا لذلك تم تعديل الدورية رقم 6319/222 بتاريخ 29 أبريل 2022، مضيفًا أنه سيتم إشعار الإدارة المركزية بأي صعوبة في التطبيق.

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