من جديد..العفو الدولية تحشر نفسها في الشأن الداخلي للمغرب
هبة بريس _ ع _ ع
عادت ” العفو الدولية ” الى معاكسة المغرب ونفث سمومها اتجاه المغرب حيث دعت إلى التحقيق في اتهامات لقوات الأمن “بالاعتداء العنيف” على خمس ناشطات داعمات لجبهة بوليساريو
وقالت المنظمة في بيان إن خمس سيدات تعرضن “للضرب بالهراوات ولكمهن وركلهن… من طرف ضباط شرطة” بعد مشاركتهن في “احتجاجات ”
وأضافت أن ذلك وقع “بعد أن عبّرن عن دعمهن العلني لسلطانة خية الناشطة الصحراوية البارزة” بمدينة بوجدور
والواضح ان تقارير ” العفو الدولية ” مفضوحة بشكل يثير الريبة بل وانها لا تتوقف في “التحامل المنهجي والمتواصل” ضد مصالح المملكة.
ويسجل حقوقيون ان ” العفو الدولية ” تعمل دائما على تعريض المملكة “لحملة تشهير ظالمة” تمليها “أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان” وبالتالي تصبح وظيفتها مشكوك فيها اصلا
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4 تعليقات
واش هذ حقوق الانسان كاينة غير في المغرب البشر بموت بالكرجة اما بالجوع بالرصاص في فلسطين واوكرانيا وغيرها. هذه المنظمة تسترزق لا اقل ولا اكثر.
السلام عليكم، إذا كانت تقارير أمنيستي، تراسبارانسي، هيومان رايت ووتش، لا تعجب شي جيهات ف المغرب، فعنداكوم تجيبوها ملي يهضرو على الجزائر، على الجزائر حلال……و على المغرب حرام….
الصحراء مغربية شاء من شاء وأبى من إبى
واش حنا خاصنا نديوها و نسمعوا كلام العاهرات الدولية . يجب على المغرب ان يرفع رأسه و اجل بسمع المنافقين ، يجب في الحين القبض على جميع الخونة واعطائهم دروس في الوطنية . هي ولا امينة حيدر ؟ القبض عليهم و الحكم عليهم باربعين سنة . لا يجوز التهاون مع العامرات ، مكانهن هو دهاليز السجن الى الابد . خدو درس من الصين و ايران وغيرهم الدين يغيرون على بلادهم .