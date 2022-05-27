زيد محمد سعيد غنيم

استشهاد فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي

2022-05-27 / 20:41
2
هبة بريس _ وكالات

استشهد فتى فلسطيني في الخامسة عشرة الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “الطفل زيد محمد سعيد غنيم توفي إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر” في المستشفى متأثرا بجروحه. وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس قال الجيش الإسرائيلي إنه عاجز عن توفير معلومات عن الحادث فورا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمان إفريقيا الوسطى يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام

برلمان إفريقيا الوسطى يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام

2022-05-28 / 00:57
Photo of 45 دقيقة.. “قرار خاطئ” لشرطة تكساس أثناء مذبحة المدرسة

45 دقيقة.. “قرار خاطئ” لشرطة تكساس أثناء مذبحة المدرسة

2022-05-27 / 20:16
Photo of شركة “إيزيجيت” البريطانية تلغي 200 رحلة بسبب مشاكل معلوماتية

شركة “إيزيجيت” البريطانية تلغي 200 رحلة بسبب مشاكل معلوماتية

2022-05-27 / 19:34
Photo of منظمة الصحة: نحو 200 إصابة بجدري القردة في أكثر من 20 دولة

منظمة الصحة: نحو 200 إصابة بجدري القردة في أكثر…

2022-05-27 / 18:23
Photo of روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

2022-05-27 / 17:44
Photo of ب”حيلة الدم”.. طفلة تخدع القاتل وتنجو من مذبحة تكساس

ب”حيلة الدم”.. طفلة تخدع القاتل وتنجو من مذبحة تكساس

2022-05-27 / 10:37
Photo of فنلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود

فنلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود

2022-05-27 / 09:57
Photo of علي خلفية مصرع 11 رضيعا.. الرئيس السنغالي يقيل وزير الصحة

علي خلفية مصرع 11 رضيعا.. الرئيس السنغالي يقيل وزير…

2022-05-27 / 09:20
Photo of الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء

الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء

2022-05-27 / 07:30
Photo of إيطاليا تسحب لقبا فخريا من رئيس الوزراء الروسي

إيطاليا تسحب لقبا فخريا من رئيس الوزراء الروسي

2022-05-26 / 22:51

‫2 تعليقات

  1. شهيدا إن شاء الله عند رب العالمين. يقتلون الأطفال و النساء و الشيوخ و الرجال و لا من يحاسبهم!!! اين هي هيومان رايتس ووتش عندما يتعلق الأمر بقتل الفلسطينيين؟ أم هي فقط تحشر نفسها عندما يتعلق بقرارات سيادية للمغرب في أرضه و صحرائه!! ياللعجب

  2. الموت للمحتلين وعاشت،فلسطين،وشعبها الأبي ولا عاش من خان القضية،الفلسطينية، ولا تحسبون،الذين،قتلوا في سبيل الله اموات يل احياء عند ربهم يرزقون،والموت للصهاينة،أينما حلوا،وارتحلوا،وشتاتهم قريبا ان شاء الله قبل أن يحتفلون بالذكرى،الثمانين،لستعمار،فلسطين،الجريحة، والله يمهل ولايهمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق