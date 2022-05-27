استشهاد فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي
هبة بريس _ وكالات
استشهد فتى فلسطيني في الخامسة عشرة الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “الطفل زيد محمد سعيد غنيم توفي إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر” في المستشفى متأثرا بجروحه. وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس قال الجيش الإسرائيلي إنه عاجز عن توفير معلومات عن الحادث فورا
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2 تعليقات
شهيدا إن شاء الله عند رب العالمين. يقتلون الأطفال و النساء و الشيوخ و الرجال و لا من يحاسبهم!!! اين هي هيومان رايتس ووتش عندما يتعلق الأمر بقتل الفلسطينيين؟ أم هي فقط تحشر نفسها عندما يتعلق بقرارات سيادية للمغرب في أرضه و صحرائه!! ياللعجب
الموت للمحتلين وعاشت،فلسطين،وشعبها الأبي ولا عاش من خان القضية،الفلسطينية، ولا تحسبون،الذين،قتلوا في سبيل الله اموات يل احياء عند ربهم يرزقون،والموت للصهاينة،أينما حلوا،وارتحلوا،وشتاتهم قريبا ان شاء الله قبل أن يحتفلون بالذكرى،الثمانين،لستعمار،فلسطين،الجريحة، والله يمهل ولايهمل