استشهاد فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي

هبة بريس _ وكالات

استشهد فتى فلسطيني في الخامسة عشرة الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “الطفل زيد محمد سعيد غنيم توفي إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر” في المستشفى متأثرا بجروحه. وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس قال الجيش الإسرائيلي إنه عاجز عن توفير معلومات عن الحادث فورا

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