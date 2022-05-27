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دونيتسك: من المحتمل أن يواجه مغاربة حكم الإعدام

2022-05-27 / 20:27
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هبة بريس

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يواجه مغاربة حكم الإعدام لمشاركتهم في الأعمال القتالية ضد شعب الجمهورية.

وقال فيكتور غافريلوف، رئيس قسم التحقيق في الجرائم ضد السلام والأمن البشري في مكتب المدعي العام لجمهورية ” إن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك قد أكمل التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب، وقد يواجهون عقوبة الإعدام.

ووفقا له، ونتيجة لشهادة مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك التفصيلية للمواطنين البريطانيين شون بينر وأندرو هيل، وكذلك مواطن من المملكة المغربية ( س إ)، تم إثبات تورطهم في ارتكاب أعمال غير قانونية.

وتابع: “لقد تم تشكيل القضية الجنائية ضد الذين شاركوا في إعداد وإدارة الأعمال القتالية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل. تم نقل مواد القضية إلى إحدى المحاكم في الجمهورية للنظر في الأسس الموضوعية، ونتيجة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار زمن الحرب، يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين

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