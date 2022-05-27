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شركة “إيزيجيت” البريطانية تلغي 200 رحلة بسبب مشاكل معلوماتية

2022-05-27 / 19:34
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هبة بريس

واجهت شركة إيزيجيت البريطانية للطيران المنخفض الكلفة مشاكل معلوماتية دفعتها إلى إلغاء نحو 200 رحلة بعدما اضطرت الى إلغاء مئات الرحلات في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص بالطواقم العاملة.

وكتبت الشركة على “تويتر” عصر الخميس “نعتذر من الزبائن الذين واجهت رحلاتهم اضطرابات بسبب مشاكلنا في النظام المعلوماتي.. يمكنكم أن تتحققوا من وضعية رحلتكم هنا”.

وأوضحت “إيزيجيت” أولا أنه سيتم إلغاء رحلات الإقلاع المقررة بين الساعتين 13 و15، لكنها أوردت لاحقا أن الاضطرابات يمكن أن تستمر رغم معالجة المشكلة التقنية”.

وقال ديفن لونسديل (24 عاما) لوكالة “بي إيه” إنه توجه من نيوكاسل في شمال شرق إنكلترا مع اصدقاء له الى مطار مانشستر في شمال غرب البلاد لاستقلال رحلة مقررة في الساعة 13.20″.

وروى “أبلغنا بالتوجه إلى بوابة الرحلة في الساعة 12.35 وكان مقررا أن ينتهي صعود الركاب في الساعة 12.50 لكن لم يكن قد بدأ في الساعة 13″، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الركاب واحدا تلو آخر بإلغاء الرحلة من دون تأمين أي بديل.

وأضاف “اضطرنا إلى النزول في فندق في مانشتسر قبل أن نعود من حيث أتينا.. بحثنا عن رحلات بديلة إلى براغ ووجهات أخرى بسعر معقول، ولكن ما عرض علينا كان يتجاوز 500 جنيه استرليني مع محطات توقف عديدة”.

وقالت الشركة إن المسافرين يمكنهم طلب التعويضات “المنصوص عليها” في نظامها.

وأفادت إيزيجيت أخيرا أنها ألغت ستة مقاعد من طائراتها “إيه 319” في المملكة المتحدة بسبب افتقارها إلى طواقم على متن رحلاتها.

وأعلنت في مايو أن خسائرها تراجعت في الأشهر الأخيرة بفضل استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق طويل بسبب الوباء.

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