المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الطيران العسكري
هبة بريس _ الرباط
أنهت القوات المسلحة الجوية المغربية والفرنسية الجمعة تدريبا مشتركا، للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، بهدف “تعزيز التعاون في مجال الطيران العسكري” بين البلدين، وفق مصادر دبلوماسية وعسكرية.
وانطلق التدريب الذي حمل اسم “ماراتون 2022” في 16 مايو، في القاعدة العسكرية الجوية بسيدي سليمان قرب العاصمة الرباط.
وشاركت فيه ثلاث طائرات من طراز “ميراج د” من قاعدة نانسي بفرنسا مع طاقم مكون من نحو قرابة 80 شخصا، بالإضافة إلى الطواقم المغربية وطائرات من طراز “ميراج ف1-م” تابعة للقوات الملكية الجوية.
وتستعد المملكة أيضا لاحتضان دورة جديدة من تدريبات الأسد الإفريقي العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الشهر المقبل، في سياق إقليمي متوتر مع الجارة الجزائر.
ويرتقب أن يشارك فيها عسكريون من ثلاثين بلدا، خصوصا من إفريقيا، وممثلون عن حلف شمال الأطلسي.
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فرنسا أعطت وكلائها إحتقلالية على مستوى الديبلوماسية والجيش (الذي أسسته) فقط وبمقتضى إتفاقية الخيانة إكس ليبان حضيت أسر مغربية بإمتيازات على بقية الشعب يمكننا القول بأن المغرب كان مستعمرا تحت مسمى الحماية وأصبح محتلا تحت الوصاية..
خير دليل على أن الاستعمار الفرنسي مازال في بلدي المغرب هو هيمنة اللغة الفرنسية على كل الوثائق الشخصية من بطاقة التعريف إلى فاتورة الكهرباء..
قرأت 4 كتب تاريخ توثق للمرحلة ما بين 1890 م و 1912 م و نتيجة ما قرأته :
عقد الحماية الفرنسية لازال مطبقا على أرض الواقع، و لو أن صلاحيته انتهت ..
تبعية. واستغلال… وتفقير الشعب.. ثم محاسبته في حال الهجرة…
علاقات المغرب وفرنسا عموما هي ندية ويسودها منطق رابح رابح وتساهم فرنسا باستثمارات مهمة ونقل التكنولوجيا من خلال معامل جد متطورة في الطيران والسيارات ونقل الخدمات ..
فرنسا عدوة الأمس لن تكون صديقة اليوم.
وفرنسا سبب شقائنا بالأمس، هي سبب بلائنا اليوم…
نحن مغاربة ومع وحدتنا الترابية ونحترم مقدساتنا الا انكم واقصد بعض المواقع تقلبون مواجعنا بكثرة الاحداث المتناقضة فاخباركم شيء والواقع شيء اخر..
الحرب هي حرب الأسعار التي تشنها الحكومة على المغاربة اما مثل هذا كلام فقد سمعناه نحن واباؤنا من قبل إن هذا إلا مكر مكرتموه لتحولوا أنظار الناس..
عاش الملك الأسد الصحراء المغربية عاش أسد أفريقيا جلالة الملك سيدنا محمد السادس نصره الله وأيده واحفظه وابقاه الله لنا فخرا ودخرا وملادا للبلاد والعباد وابارك في عمر سيدنا يارب العالمين..
المملكة المغربية الشريفة الإمبراطورية العضمي الله الوطن الملك جذورها في أعماق الارض وفروعها في السماء السبع..
القوات المسلحة الملكية المغربية البطلة في القارة الأفريقية. الله الوطن الملك..
عاش الملك .عاش الشعب المغربي .الحر تحية من طنجة الى كويرة الله الوطن الملك وتحية عالية للقوات المسلحة الملكية ..
تحية لقواتنا المسلحة الملكية المغربية وخصوصا الدفاع الجوي وكذا تحية للقوات الفرنسية..
نتمنى ان يثمر هذا التعاون بين البلدين وان يرجع عليهما بالنفع والازدهار..
مناورات وخسائر اموال الشعب الفقير وثلاث مناطق محتلة من اسبانيا من المفروض تلك الخسائر تذهب لتحرير الاراضي المغربية المحتلة احسن من الاستعراض الذي لا فائدة منه وارضنا تحت الاحتلال..
اللهم اجعل كيد الأعداء في نحورهم. اللهم احفظ بلدنا المغرب و سائر بلاد المسلمين و اجعله شوكة في حلق الكائدين و المنافقين..
تحية للقوات المسلحة الملكية حماة الوطن وفقكم الله وسدد رميكم والله يحفظ ملكنا الحبيب..
بداية نهنيء مغربنا الحبيب على هذه المناورة .لكن كما جرت العادة فدخول دول اجنبية الاراضي المغربي و بتالي كشفت قواعدها ومكان تحرك جنودها و بتالي اصبحت المملكة سهلة الاحتلال من قبل دول المشاركة فيها..
كل النصر والتمكين للقوات المسلحة الملكية صمام الامان وفخر المغرب ان ينصركم الله فلا غالب لكم .
حسب بعض التعليقات يجب إجبار الخدمة العسكرية على الجميع و على جميع المستويات.