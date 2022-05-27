الغاز ..الشركات الإسبانية قلقة بشأن مستقبل العقود التي تربطها بالجزائر.

هبة بريس _ الرباط

تطرقت “صحيفة “Vozpopuli ” الى موضوع يرتبط بالعقود التي تجمع شركات الطاقة الإسبانية بنظيرتها الاسبانية .

وقالت ذات الصحيفة ان الجزائر غيرت تعاملها مع الشركات الاسبانية سيما فيما يتعلق بالعقود التي تربط شركة “سوناطراك” الجزائرية المملوكة للدولة، بأخرى اسبانية

وحسب الصحيفة ، فإن العلاقة بين الشركات الإسبانية، كـ”Naturgy” و”Cepsa” والشركة الجزائرية المذكورة، تعيش حالة جمود، وهو ما تسبب في إحداث ضغط لدى الشركات الإسبانية وقلق بشأن مستقبل العقود التي تربطها بالجزائر بشأن نقل الغاز.

وربط مسؤولو الشركات الإسبانية، وفق ذات المصدر الإعلامي، هذا التغيير في التعامل، يرجع إلى قرار الحكومة الإسبانية المرتبط بقضية الصحراء، وهو القرار الذي لم تقبله الجزائر

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