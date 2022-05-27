بميزة مشرف جدا…الكوميدي باسو ينال شهادة الدكتوراه
نجلاء مزيان _هبة بريس
استطاع الفنان الكوميدي المغربي محمد باسو ، يومه الجمعة 27 ماي نيل شهادة الدكتوراه، بميزة مشرف جدا.
و فور إعلان الفنان الكوميدي الخبر، تهاطلت عليه عشرات التعاليق و التبريكات من طرف أصدقائه المشاهير و كذا متابعيه بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
و في هذ الصدد كتب الكوميدي طاليس :”ألف ألف ألف مبروك السي باسو حصولك على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بميزة مشرف جدا، تستاهل أيها الفنان و الإنسان المجتهد”.
و الجدير بالذكر أن الكوميدي محمد باسو اختار موضوع رسالة الدكتوراه المتعلق ب “الكوميديا بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية”، حيث تمت مناقشته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بمدينة الدار البيضاء.
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7 تعليقات
واش ضحكهم لنيلها ام هناك زبونية للاجندات اللتي يمررها بالبسالة والحموضة أين حل وارتحل…
هنيئا للفنان الشاب بحصوله شهادة الدكتوراه،نحن بحاجة إلى فنانين مثقفين بدل بعض الجهلة الذين يؤثثون المشهد الفني.
Mabruk
الله التوفيق للفنان باسو، شاب العزل و الأصل فيه الجد. هذا الشباب المغربي الطموح ونعم المثل لشبابنا.
نتمنى له التوفيق حتى يتمكن من الحصول على عمل بدل ما يقوم به من ….لانه و بدون نفاق لم يستطع يوما ان يضحكنا!!
الدكتور باسو 😁 هنيئا
بصراحة تامة باسل لم يضحكني ابدا باسل باسل اوا باز