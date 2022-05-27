حصريا..استبدال مي عمر بفرح الفاسي كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الداخلة

نجلاء مزيان _ هبة بريس

عقب الضجة التي أثارها اختيار الفنانة المصرية مي عمر كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الداخلة بسبب رصيدها الفني الذي يتضمن ثلاث أفلام فقط و الهجوم الذي تعرضت له على إثر ذلك.

كشفت مصادر هبة بريس الخاصة، عن استبدال الفنانة المصرية بالنجمة المغربية فرح الفاسي و اختيارها كعضو لجنة تحكيم بالمهرجان السالف ذكره في دورته العاشرة.

و في هذا الصدد، أضاف ذات المصدر أن هذه الدورة مميزة كونها تضم العديد من المفاجئات التي سيتم الافراج عنها تزامنا و انطلاق الدورة الجديدة.

و في سياق متصل، فقد روجت الفنانة المصرية سابقا لمهرجان الداخلة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، معربة عن فخرها و سعادتها للانضمام إلى لجنة التحكيم.

و قالت عمر قبل أن يتم استبدالها :” يشرفني أن أتواجد كعضو لجنة تحكيم في الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بالأقاليم الجنوبية المغربية”.

هذا و يعد المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة من بين التظاهرات السينمائية الكبرى بالمملكة المغربية والتي تنظم تحت رعاية عاهل البلاد الملك محمد السادس، وتعرف حضور نجوم الفن السابع من المغرب والوطن العربي وعدد من الدول الأجنبية، كما يحظى المهرجان بتغطية إعلامية مهمة ومتنوعة.

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