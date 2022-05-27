فاس.. دراجة نارية وسيارة أجرة صغيرة تتسبب في انقلاب حافلة

2022-05-27 / 16:40
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هبة بريس _ فاس

كشفت مصادر مطلعة أن دراجة نارية وسيارة أجرة صغيرة تسببتا في حادث مروري لحافلة تغطي الخط 53 الرابط بين سهب الورد وساحة فلورنسا بعد زوال اليوم الجمعة 27 ماي الجاري على مستوى حي سهب الورد ؛ وهي ذات الرواية التي أكدها شهود عيان.

فيما الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري سيتي باص أعلنت في بيان لها أنه على اثر حادثة سير بتاريخ 27/5/2022 بين دراجة نارية وسيارة اجرة صغيرة ، ادى الى عرقلة مرور حافلة الخط 53 بمسارها بمنطقة سهب الورد ، عمد سائق الحافلة الى تغيير مسارها عبر احدى الازقة ذات درجة انحدار حادة ، مما أدى الى انقلبها على جانبها الأيمن.

وأشار بيان الشركة إلى أن الحافلة كانت تقل ساعة الحادث اربع ركاب تم نقلهم الى المستشفى الجامعي للتاكد من سلامتهم وذلك دون ان تبدو عليهم اية اثار لكدمات او اصابات .

وأكد ذات البيان أن مسؤولو الشركة انتقلوا الى عين المكان للوقوف على ملابسات الحادث وحيثياته مع فتح بحث في الدواعي التي ادت بالسائق الى تغيير مسار الحافلة دون اذن من رؤسائه واتخاذ المتعين في حقه .

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