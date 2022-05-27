فلاديمير بوتين

أرسل السفير السابق إلى الجزائر.. بوتين يعين سفيرا جديدا في المغرب

2022-05-27 / 15:44
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هبة بريس

نشرت بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، اليوم الجمعة، مرسوما للرئيس بوتين بتعيين سفراء جدد في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وذكر المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية بتاريخ 27 ماي 2022 رقم 320 بتعيين فلاديمير بايباكوف سفيرا لروسيا بدلا من السفير شوفايف في المملكة المغربية.

كما تضمنت النشرة مرسوما آخر بتاريخ 27 ماي 2022، رقم 321، يفيد بتعيين السفير فاليريان شوفايف سفيرا فوق العادة لروسيا في الجزائر، وذلك بعد إقالته من منصبه كسفير في المملكة المغربية.

وولد فاليريان شوفايف عام 1955، وتخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO)، وتدرج في السلك الدبلوماسي منذ عام 1977، حيث شغل مناصب مختلفة في المكتب المركزي بوزارة الخارجية، بما في ذلك منصب نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما السفير فلاديمير بايباكوف ولد عام 1958، تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وشغل مناصب مختلفة في السلك الدبلوماسي، بما في ذلك عمل مستشارا أولا في السفارة الروسية في الولايات المتحدة، وكذلك رئيس القسم ونائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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