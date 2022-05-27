اليونيسف تعين حمزة البيض كمناصر يافع لقضايا حقوق الطفل

2022-05-27 / 17:20
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و،م،ع

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن تعيين الفنان الشاب حمزة لبيض،كمناصر يافع لقضايا حقوق الطفل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل، الذي يخلده المغرب في ال 25 من شهر ماي.

وبهذا التعيين، ينضم حمزة لبيض إلى مريم أمجون والشاف عمر اللذين يعملان كمناصرين يافعين عن حقوق الطفل مع اليونيسف في المغرب منذ نونبر 2020.

وأكدت اليونيسف، في بلاغ، أن مشاركة الأطفال والشباب تشكل استراتيجية رئيسية بالنسبة للمنظمة، للاتصال والمناصرة على الصعيدين العالمي والوطني.

وقال حمزة لبيض إن “تعييني مناصرا يافعا لقضايا حقوق الطفل لدى يونيسف المغرب فرصة لي للانخراط في الدفاع عن قضية الأطفال حتى يتمكنوا من التمتع الكامل بحقوقهم”.

وأضاف “بصفتي فنانا شابا، فإن هذا الالتزام هو أيضا فرصة من أجل توظيف الفن باعتباره رسالة إنسانية هادفة تسعى للدفاع على القيم المثلى مثل التسامح والحقوق والدمج”.

وأكدت اليونيسف أن المناصرين سيشكلون معا مصدر إلهام للأطفال والشباب في المغرب وللمجتمع برمته وسيرفعون أصواتهم إلى جانب اليونيسف وشركائها في مناسبات مختلفة.

ويبلغ حمزة لبيض 15 سنة، وهو شغوف بالموسيقى منذ نعومة أظافره، وفاز بالنسخة الثانية من مسابقة “The Voice Kids” في المنطقة العربية، وله رصيد موسيقي مهم وعدد كبير من المعجبين الذين يقدرونه تقديرا عميقا ويتقاسمون شغفه بالفن.

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