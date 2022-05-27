بعد نجاح “الخاتم”.. هاجر عدنان تتألق في “مول الجابادور”

2022-05-27 / 17:49
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نجلاء مزيان - هبة بريس

 طرحت الفنانة هاجر عدنان، أحدث أعمالها الفنية تحت عنوان “مول الجابادور “، عبر قناتها الرسمية بموقع  تحميل الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “مول الجابادور” احتفاء بالرجل المغربي و بلباسه التقليدي الأصيل،حيت قدمتها كهدية للعرسان ببرنامج “لالة العروسة” في موسمه الـ16، إضافة إلى آخر أغانيها بعنوان “الخاتم”، الأغنية تحمل توزيعا عصريا بطابع تقليدي، ولأول مرة اختارت هاجر عدنان خوض تجربة الكتابة والتلحين من خلال أغنيتها الجديدة، فيما اختارت التعامل مع الموزع  بدر المخلوق، تحت ادارة أعمال عماد النجلاني .

وكانت آخر إصدارات الفنانة هاجر عدنان، تحت عنوان ” الخاتم “، التي لاقت صدى طيب، حيث حصدت أزيد من 2 مليون مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب » بعد حوالي شهر من اصدارها.

و تعاملت عدنان على مستوى الكلمات مع الشاعر محمد أمير، فيما أشرف محمد فارسي على تلحينها، و تكلف بدر المخلوق بتوزيع نغماتها الموسيقية، أما فيديو كليب الأغنية فقد جرى تصويره بالمدينة الحمراء مراكش تحت إشراف المخرج أمين مرتضى.

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