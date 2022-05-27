بمشاركة بوريطة.. افتتاح أعمال قمة طارئة للاتحاد الإفريقي بمالابو

2022-05-27 / 13:50
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هبة بريس

افتتحت اليوم الجمعة بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أعمال قمة طارئة تناقش الأزمات الإنسانية في إفريقيا بمشاركة المغرب.

وتنعقد القمة ضمن حدثين بارزين تستضيفها غينيا الاستوائية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي ، يتعلق الثاني الذي سينعقد يم غد السبت ب “الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الافريقية”.

ويشارك المغرب في هذين الحدثين الهامين بوفد رفيع يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ويضم بالخصوص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، السيد محمد عروشي.

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