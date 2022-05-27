بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
الصورة من الارشيف

وزارة التربية الوطنية تنهي مهام المدير الإقليمي لميدلت

2022-05-27 / 14:17
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أنهى شكيب بن موسى ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، مهام عبد الرزاق الغزوي على رأس المديرية إقليمية بميدلت.

وجاء قرار الإعفاء بعدما متابعة المدير الإقليمي أمام غرفة جرائم الأموال بمحكـ.ـمة الاستئناف بفاس.

و أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتهمة “تبديد أموال عمومية”، وقضت في حقه بالحبس لمدة سنة واحدة.

كما قضت المحكمة، في حق غزاوي الذي كان يشغل مديرا إقليميا لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، بغرامة نافذة قدروها 20 ألف درهم، في حين برأته من باقي التهم المنسوبة إليه، في الشكاية التي وضعته ضده جمعية MAROC.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة، بعد 20 جلسة، بأداء المتهم لفائدة الجمعية المذكورة في شخص رئيسها، الفرنسي “طريزو بروشو” تعويضا إجماليا قدره 100 مليون سنتيم، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار، وفقا لما جاء في بوابة “محاكم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 11 ميدالية مغربية في الجمنزياد الرياضية المدرسية بفرنسا

11 ميدالية مغربية في الجمنزياد الرياضية المدرسية بفرنسا

2022-05-27 / 11:39
Photo of المغرب-اسرائيل …توقيع مذكرة تفاهم في مجال الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا

المغرب-اسرائيل …توقيع مذكرة تفاهم في مجال الابتكار والبحث العلمي…

2022-05-26 / 21:02
Photo of بيتاس ..وزارة بنموسى منكبة على وضع نظام تعاقدي يحدد التزامات الأسر والمؤسسات الخصوصية

بيتاس ..وزارة بنموسى منكبة على وضع نظام تعاقدي يحدد…

2022-05-26 / 19:41
Photo of خبراء القانون بسطات يستعرضون تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية

خبراء القانون بسطات يستعرضون تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية

2022-05-25 / 13:59
Photo of “التعليم” تعلن عن نتائج إسناد مناصب إدارية بالتعليم الثانوي

“التعليم” تعلن عن نتائج إسناد مناصب إدارية بالتعليم الثانوي

2022-05-25 / 10:10
Photo of وزارة الثقافة تعتمد آلية التسجيل المسبق للزيارات المدرسية لمعرض الكتاب

وزارة الثقافة تعتمد آلية التسجيل المسبق للزيارات المدرسية لمعرض…

2022-05-24 / 16:32
Photo of التعليم الأولي يوحد الرؤية بين أكاديمية البيضاء والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأوّلي

التعليم الأولي يوحد الرؤية بين أكاديمية البيضاء والمؤسسة المغربية…

2022-05-24 / 16:00
Photo of برنامج تيسير: استفادة مليونين و467 ألفا و123 تلميذا هذا الموسم

برنامج تيسير: استفادة مليونين و467 ألفا و123 تلميذا هذا…

2022-05-24 / 09:45
Photo of جامعة سطات تعيد بريقها عبر تتظيم لقاءات علمية تساير الأحداث

جامعة سطات تعيد بريقها عبر تتظيم لقاءات علمية تساير…

2022-05-23 / 23:32
Photo of شكيب بنموسى يطلق منصة “مدرستنا.ما”

شكيب بنموسى يطلق منصة “مدرستنا.ما”

2022-05-22 / 18:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق