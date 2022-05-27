وزارة التربية الوطنية تنهي مهام المدير الإقليمي لميدلت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أنهى شكيب بن موسى ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، مهام عبد الرزاق الغزوي على رأس المديرية إقليمية بميدلت.

وجاء قرار الإعفاء بعدما متابعة المدير الإقليمي أمام غرفة جرائم الأموال بمحكـ.ـمة الاستئناف بفاس.

و أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتهمة “تبديد أموال عمومية”، وقضت في حقه بالحبس لمدة سنة واحدة.

كما قضت المحكمة، في حق غزاوي الذي كان يشغل مديرا إقليميا لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، بغرامة نافذة قدروها 20 ألف درهم، في حين برأته من باقي التهم المنسوبة إليه، في الشكاية التي وضعته ضده جمعية MAROC.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة، بعد 20 جلسة، بأداء المتهم لفائدة الجمعية المذكورة في شخص رئيسها، الفرنسي “طريزو بروشو” تعويضا إجماليا قدره 100 مليون سنتيم، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار، وفقا لما جاء في بوابة “محاكم”.

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