11 ميدالية مغربية في الجمنزياد الرياضية المدرسية بفرنسا

2022-05-27 / 11:39
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هبة بريس

حاز الأبطال الرياضيون والرياضيات المغاربة على إحدى عشرة ميدالية في الدورة ال19 للجمنزياد الرياضية المدرسية المنظمة بنورماندي الفرنسية خلال الفترة ما بين 14 و22 ماي الجاري بمشاركة أزيد من 70 دولة.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا التتويج مكن المغرب من احتلال المرتبة 13 في سلم الترتيب بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وسبع ميداليات نحاسية.

وحصل على الميداليتين الذهبيتين، التلميذة أميمة بومح ممثلة للأكاديمية الجهوية الرباط – سلا- القنيطرة في صنف رياضة التيكواندو والتلميذ أسامة علاوي عن أكاديمية جهة فاس- مكناس في صنف ألعاب القوى.

ونال الميداليتين الفضيتين التلميذ هيثم الزغوطي، ممثلا لأكاديمية الرباط- سلا القنيطرة في صنف رياضة التيكواندو والتلميذ سليمان السمغولي عن أكاديمية جهة فاس-مكناس في رياضة الملاكمة، فيما عادت الميداليات النحاسية إلى التلميذات والتلاميذ ابتسام الكرعة في البارا ألعاب القوى ومريم النية ولمياء الملحاوي في رياضة التيكواندو ونوح الهموري في رياضة الجيدو، ممثلين لجهة الرباط -سلا- القنيطرة ونزهة العسال عن جهة سوس – ماسة ومحمد ياسين سليم وموسى القسطيط عن جهة طنجة- تطوان – الحسيمة في رياضة التيكواندو.

كما توج عبد العزيز المعلم، أستاذ التربية البدنية والرياضة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، والإطار الوطني في الجيدو، بجائزة أحسن مدرب متحل بالروح الرياضية العالية والسلوك الحسن.

ومثل المغرب في هذه التظاهرة الرياضية العالمية التي شارك فيها 3000 تلميذة وتلميذ أقل من 18 سنة، وفد رياضي مدرسي يتكون من 34 مشاركة ومشاركا في 6 رياضات (ألعاب القوى، البادمينتون، الجيدو، التايكواندو، الملاكمة، السباحة، البارا ألعاب القوى).

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تعليق واحد

  1. هنيءا لكل الفاءزين و المؤطرين و المشرفين و لنا جميعا على هذه النتاءج المشرفة

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