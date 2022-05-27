افتتاح المرآب تحت الأرضي باب الحد بالرباط

2022-05-27 / 11:21
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هبة بريس

أعلنت شركة الرباط الجهة للتنقل (شركة الترامواي سابقا) عن افتتاح المرآب تحت الأرضي “باب الحد” ابتداء من اليوم 27 ماي الجاري.

وأوضحت الشركة في بلاغ صحفي أن هذا المرآب الجديد الذي يقع على مشارف مدينة الرباط العتيقة، يسع ل471 مكانا للوقوف موزعة على طابقين تحت أرضيين.

وأشارت إلى أن المرآب سيفتتح في وجه العموم 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع بغية تقديم خدمة ذات جودة وآمنة ومراعية للبيئة، مبرزة ان هذا المرفق يستجيب للمعايير الدولية الأكثر تطلبا، وهو مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضافت أن إنجاز مرآب “باب الحد” يندرج في إطار استراتيجية مندمجة تروم تزويد العاصمة الرباط ببنيات تحتية صلبة تواكب الديناميات الحضرية والثقافية والسياحية لزيادة العرض الخاص بركن السيارات والحفاظ على مركز المدينة التاريخي.

وسجلت أن هذا المرفق الجديد يأتي ضمن مشروع “الرباط مدينة الأنوار” الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تنفيذ مشاريع عمومية ومستدامة ذات أولوية تلبي تطلعات المواطنين

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‫4 تعليقات

  1. اين يقع هدا المرآب بالضبط ؟ فكلمة باب الحد تطلق على مساحة كبيرة في وسط الرباط

  2. اللهم بارك والتقدير والاحترام لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله المغرب يسير في الطريق الصحيح

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