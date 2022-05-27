إغلاق محور طرقي هام بالبيضاء لأربعة أيام بسبب خطوط الباصواي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إغلاق جديد لمحور طرقي هام بمدينة الدار البيضاء و لمدة أربعة أيام و ذلك بسبب الأشغال المتعلقة بخطوط الباصواي.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة التنمية المحلية “كازا طرونسبور” عن إغلاق تقاطع شارعي القدس و مكة بمدينة الدار البيضاء و ذلك من يوم الجمعة 27 ماي إلى غاية الاثنين 30 منه.

شركة “كازا طرونسبور” و في منشور رسمي لها، أكدت أن الإغلاق الجزئي يعود سببه لأشغال وضع الطبقة النهائية في تقاطع شارعي القدس و مكة، الخاصة بمشروع الباصواي في مرحلته الثانية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0