إغلاق محور طرقي هام بالبيضاء لأربعة أيام بسبب خطوط الباصواي

2022-05-27 / 12:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

إغلاق جديد لمحور طرقي هام بمدينة الدار البيضاء و لمدة أربعة أيام و ذلك بسبب الأشغال المتعلقة بخطوط الباصواي.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة التنمية المحلية “كازا طرونسبور” عن إغلاق تقاطع شارعي القدس و مكة بمدينة الدار البيضاء و ذلك من يوم الجمعة 27 ماي إلى غاية الاثنين 30 منه.

شركة “كازا طرونسبور” و في منشور رسمي لها، أكدت أن الإغلاق الجزئي يعود سببه لأشغال وضع الطبقة النهائية في تقاطع شارعي القدس و مكة، الخاصة بمشروع الباصواي في مرحلته الثانية.

*الصورة من الأرشيف

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