آلاف الجماهير تبحث عن تذكرة نهائي العصبة و الجامعة تطرح الدفعة الثانية

2022-05-27 / 10:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ضغط كبير شهده الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ يوم أمس و حتى قبل أن يطرح الموقع رسميا تذاكر المباراة النهائية لعصبة الأبطال الإفريقية.

الضغط الجماهيري الكبير تسبب في تعطل البوابة الخاصة بالتذاكر لآكثر من مرة قبل أن تنفذ بسرعة كبيرة الدفعة الأولى التي تم طرحها للبيع.

و لجأ القائمون على تدبير عملية بيع التذاكر بشكل إلكتروني لوقف عملية البيع في حدود منتصف ليلة أمس ، مع نشر إعلان مقتضب يشير لتوقف العملية مؤقتا و إعادة استئنافها صبيحة الجمعة.

و طرح موقع الجامعة الدفعة الثانية من التذاكر هذا الصباح غير أن نفس مشكل الأمس وقع اليوم حيث حاول عشرات الآلاف من الجماهير اقتناء تذكرة المباراة النهائية مما تسببت في توقف الموقع لآكثر من مرة.

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