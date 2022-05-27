وهبي يتباحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز التعاون في مجال العدالة

هبة بريس

أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الخميس، بالرباط مباحثات مع نظيره الجيبوتي، علي حسن باهدون، وذلك في اطار وضع آليات للتعاون المشترك في مجال العدالة وتدبير المرفق القضائي.

ويأتي هذا اللقاء أيضا تتويجا لسلسلة اللقاءات المنظمة على شرف الوفد الجيبوتي، لاسيما بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، والمندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

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