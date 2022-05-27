حتى متم أبريل.. ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى 1.5 مليون
كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن عدد السياح الوافدين على المراكز الحدودية حقق ارتفاعا هاما بنسبة 215٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، ليصل إلى 1.5 مليون سائح.
وأضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الاتفاع يأتي في أعقاب زيادة بنسبة 428٪ في أعداد السياح الأجانب، و129٪ في عدد المغاربة المقيمين بالخارج.
وسجل النشاط السياحي تطورا إيجابيا خلال بداية العام الجاري، مدعوما بإعادة فتح الحدود الوطنية اعتبارا من 7 فبراير ، وتحسن الوضع الصحي، وتنفيذ برنامج استعجالي بقيمة ملياري درهم لدعم القطاع.
ومقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، سجل إجمالي عدد الوافدين انخفاضا بنسبة 59.5٪، أي 69٪ للسياح الأجانب و42.5٪ للمغاربة المقيمين في الخارج.
وأظهرت البيانات المتوفرة في نهاية فبراير الماضي تحسنا بنسبة 19.8٪ في عدد الليالي السياحية بالمؤسسات المصنفة، من خلال تسجيل زيادة بنسبة + 33.1٪ لغير المقيمين، و15.5٪ للمقيمين.
ومع ذلك، فإن هذه الليالي لا تمثل سوى 27٪ من إجمالي الليالي السياحية التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من سنة 2019.
ومن المتوقع أن يتعزز هذا الأداء، خلال الأشهر القادمة، بعد إلغاء تقديم اختبار PCR على مستوى الحدود الجوية.
وتروم الحملة الدولية غير المسبوقة “المغرب، أرض الأنوار”، التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT) استعادة البلاد بسرعة لموقعها قبل الأزمة الصحية، واحتلال مكانة متميزة بين الوجهات الأكثر جاذبية في العالم.
20 تعليقات
إن ظهور فيروس الجديدة (جدري القردة )على العلم أن المغرب لن يسجل لحد الآن أي حالة به على الصعيد الوطني المغربي فهو آثار تخاويف في القطاع السياحي….
في الوقت الذي طالما عاننت منه القطاع السياحي الوطني المغربي بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا الآن المهنيون ينتظرون انتعاس هذآ القطاع السياحي في فصل الصيف قامت الحكومة بتمديد الطوارئ زيادة على ذالك ظهور فيروس الجديدة جدري القردة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنا كمهني في الصناعة التقليدية والحرف اليدوية التي تعرف نشاطا كبيرا من تجاه السياح المتراكمين على هذه الصناعة التقليدية والحرف اليدوية ولكن للاسف الشديد عند ظهور هذآ الفيروس الجديد هو جدري القردة سيسبب أزمة صعبة للغاية في القطاع السياحي الوطني المغربي..نطلب السلامة يآرب…
تدهور القطاع السياحي الوطني المغربي منذ سنتين ضاعت منا بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا والآن تقومون بإعادة السيناريوهات المتوقعة في تدهور القطاع السياحي مرة أخرى بسبب القرارات التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للمغرب بالاخص الفيروس الجديد جدري القردة الذي بدوره سيسبب أزمة اقتصادية لطفك بنا يآرب..
اتقوا الله فينا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا وقراراتكم عرف القطاع السياحي الوطني المغربي خسائر فادحة مادية كبيرة والآن ظهور فيروس جديد مما سيحطم القطاع السياحي بصفة نهائية … نطلب اللطف يآرب..
نرجوا أن تنتعش وتسترجع الثقة في نفسية السياح الاجانب تجاه السياحة الوطنية ومنعش من جديد بدون فيروسات…..
لقد أثارت ضجة كبيرة في المجال السياحي الوطني المغربي بظهور هذا الفيروس الجديد جدري القردة مما أدى إلى تخوف كبير لدى السياح…
السياحة بالمغرب ولاسيما في المدن الكبرى عرفت تدهورها وتأخرا ملموسا في الأواني الأخيرة…. وذالك راجع إلى الجائحة كوفيد 19 كورونا..ونتمنى انتعاش القطاع السياحي الوطني المغربي واسترجاع الثقة بين السائح الأجنبي والمغربي…
لقد أصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس بالنسبة للسائح الأجنبي وذالك راجع إلى عدم الثقة والمبالغة في المبيعات التقليدية باثمنة خيالية مما جعل السياح الاجانب يفضلون المغادرة إلى أي بلد ما عادا المغرب هههههههههههه.
لنا الثقة الكاملة باسترجاع هذآ القطاع السياحي الوطني المغربي رغم تدهورها بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا المهم استرجاعه من جديد…
نتوقع من الحكومة الجديدة حصيلة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها في هذا المجال السياحي الوطني خلال هذه السنة..
يريت درس كورونا يكون استفادوا منه المسؤولين ويراعون في هذا القطاع السياحي الوطني المغربي لتفادي ما عاشه خلال الجائحة كوفيد 19 كورونا..
أملنا في هذه الحكومة الجديدة أن تراعي بجدية هذا القطاع السياحي الوطني المغربي وتسترجع الثقة في نفوس السائحين…
نريد من الحكومة الجديدة أن تقوم بالغاء PCR من أجل إنقاذ القطاع السياحي الوطني المغربي..
نتمنى هذه السنة أن تكون الحصيلة للنشاط السياحي الوطني بالمغرب إيجابية وأحسن بكثير من السابق…
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية السياح الاجانب من النصب والسرقة والارهاب…
أملنا في هذه الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا للحد من انتشار الفيروس الجديد جدري القردة حتى لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للقطاع السياحي الوطني بالمغرب…
لا أظن أن الحكومة الجديدة ستتعلم الدرس والعبرة من جائحة كورونا وذالك راجع إلى قراراتها التافهة التي بسببها افلس هذا القطاع السياحي.. وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
السبب الرئيسي الذي يدفع إلى تراجع هذآ القطاع السياحي الوطني بالمغرب هو الأثمنة المرتفعة في كل المدن الكبرى التي تعرف نشاطا كبيرا في السياحة ولا سيما في الفنادق والمتاجر الكبرى وووووو وووووووو وغيرها.
أخشى من تضرر السياحة بالمغرب وذالك راجع إلى ظهور هذآ الفيروس الجديد جدري القردة الذي سيسبب أزمة اقتصادية صعبة جدا في هذا المجال السياحي نطلب السلامة واللطف يآرب…