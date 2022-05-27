غوتيريش يحث الصحة العالمية على ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي
الصورة من الارشيف

غوتيريش يُعزّي الملك على إثر مصرع جنديين مغربيين من حفظة السلام

2022-05-27 / 00:10
0
هبة بريس _ الرباط

خلال احتفال أقيم بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام، الذي يخلد في 29 مايو من كل سنة، تسلم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من يد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ميدالية داغ همرشولد، باسم جنود حفظة السلام المغاربة الشجعان، وذلك اعترافا بتضحياتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات وحسهم العالي بالمسؤولية.

وبهذه المناسبة الأليمة، كلف غوتيريش هلال بنقل تعازيه القلبية إلى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، معربا لجلالته عن خالص امتنان الأمم المتحدة على دعم المملكة المغربية المتواصل لعمليات حفظ السلام.

ويأتي هذا التكريم اعترافا بالدور الرائد الذي يضطلع به المغرب في الصفوف الأولى لعمليات حفظ السلام في إفريقيا وحول العالم، في ظل القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.

كما كلف غوتيريش هلال بنقل تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا دفاعا عن المبادئ والقيم الكونية للسلام والاستقرار تحت لواء الأمم المتحدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. ايقاف أربعة أشخاص متورطين في ترويج المخدرات والخمور

وجدة .. ايقاف أربعة أشخاص متورطين في ترويج المخدرات…

2022-05-26 / 22:23
Photo of مصدر طبي : إرتفاع عدد التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم غذائي بزاكورة إلى 58 تلميذا

مصدر طبي : إرتفاع عدد التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم…

2022-05-26 / 20:12
Photo of خبير تنمية…من المفترض إنجاز محطة لتحلية المياه بالسعيدية في 2018

خبير تنمية…من المفترض إنجاز محطة لتحلية المياه بالسعيدية في…

2022-05-26 / 19:21
Photo of محلل اقتصادي : ندرة المياه تؤثر على وضع الاقتصاد في المغرب

محلل اقتصادي : ندرة المياه تؤثر على وضع الاقتصاد…

2022-05-26 / 18:59
Photo of يوم إفريقيا” بمكسيكو.. الإشادة بدور المغرب في دعم تنمية ووحدة القارة

يوم إفريقيا” بمكسيكو.. الإشادة بدور المغرب في دعم تنمية…

2022-05-26 / 18:47
Photo of تسمم 31 منهم بزاكورة .. قرار بمنع الحليب عن التلاميذ

تسمم 31 منهم بزاكورة .. قرار بمنع الحليب عن…

2022-05-26 / 18:37
Photo of جماعة هوارة : اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على تلاميذ

جماعة هوارة : اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على…

2022-05-26 / 18:25
Photo of بايتاس.. احتياطي الدم يغطي 4 أيام فقط

بايتاس.. احتياطي الدم يغطي 4 أيام فقط

2022-05-26 / 18:15
Photo of الرشيدية .. مطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في “انهيار السور”

الرشيدية .. مطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في “انهيار…

2022-05-26 / 17:49
Photo of بايتاس: توقعاتنا إيجابية بخصوص الموسم السياحي خلال هذا الصيف

بايتاس: توقعاتنا إيجابية بخصوص الموسم السياحي خلال هذا الصيف

2022-05-26 / 17:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق