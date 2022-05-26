الملك يهنئ تيدروس أدانوم غيبريسيس بإعادة انتخابه مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية

هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى تيدروس أدانوم غيبريسيس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه مديرا عاما للمنظمة.

ومما جاء في برقية الملك “يطيب لي، بمناسبة إعادة انتخابكم مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية، أن أبعث إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بموصول التوفيق في مهامكم السامية”.

واضاف الملك “إن التأييد المتجدد لولايتكم الثانية من لدن الدول الأعضاء للمنظمة، ليؤكد دعمهم لما تبذلونه من جهود التفعيل الأمثل لبرامج منظمة الصحة العالمية، ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في مختلف ربوع العالم”.

وجدد الملك لتيدروس أدانوم غيبريسيس الإعراب عن “دعم المملكة المغربية لمجمل المبادرات والمخططات الاستراتيجية التي تنهجها منظمة الصحة العالمية في سبيل الرقي بالمنظومة الصحية وتجويد خدماتها، ومواجهة الإكراهات والتحديات التي يفرضها الشأن الصحي، سواء في قارتنا الإفريقية أو في العالم بأسره”.

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