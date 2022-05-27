طقس
الصورة تعبيرية

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-27 / 07:00
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالمناطق الداخلية الشمالية و الوسطى، والجنوب الشرقي و داخل الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع تكون كتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى، وسقوط زخات رعدية بمرتفعات الأطلس والمناطق الغربية والجنوب الشرقي إلى جانب قطرات مطرية متفرقة مصحوبة برعد محلي أحيانا في بعض المناطق بالشمال، والوسط، والشرق والمناطق الجنوبية.

وستسجل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي وجنوب مرتفعات الاطلس، فضلا عن تناثر هبات من الغبار في بعض مناطق الجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و15 درجة بالأطلس والريف الغربي، وما بين 23 و30 درجة بالجنوب-الشرقي وداخل سوس و شرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 16 و 23 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريش يُعزّي الملك على إثر مصرع جنديين مغربيين من حفظة السلام

غوتيريش يُعزّي الملك على إثر مصرع جنديين مغربيين من…

2022-05-27 / 00:10
Photo of وجدة .. ايقاف أربعة أشخاص متورطين في ترويج المخدرات والخمور

وجدة .. ايقاف أربعة أشخاص متورطين في ترويج المخدرات…

2022-05-26 / 22:23
Photo of مصدر طبي : إرتفاع عدد التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم غذائي بزاكورة إلى 58 تلميذا

مصدر طبي : إرتفاع عدد التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم…

2022-05-26 / 20:12
Photo of خبير تنمية…من المفترض إنجاز محطة لتحلية المياه بالسعيدية في 2018

خبير تنمية…من المفترض إنجاز محطة لتحلية المياه بالسعيدية في…

2022-05-26 / 19:21
Photo of محلل اقتصادي : ندرة المياه تؤثر على وضع الاقتصاد في المغرب

محلل اقتصادي : ندرة المياه تؤثر على وضع الاقتصاد…

2022-05-26 / 18:59
Photo of يوم إفريقيا” بمكسيكو.. الإشادة بدور المغرب في دعم تنمية ووحدة القارة

يوم إفريقيا” بمكسيكو.. الإشادة بدور المغرب في دعم تنمية…

2022-05-26 / 18:47
Photo of تسمم 31 منهم بزاكورة .. قرار بمنع الحليب عن التلاميذ

تسمم 31 منهم بزاكورة .. قرار بمنع الحليب عن…

2022-05-26 / 18:37
Photo of جماعة هوارة : اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على تلاميذ

جماعة هوارة : اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على…

2022-05-26 / 18:25
Photo of بايتاس.. احتياطي الدم يغطي 4 أيام فقط

بايتاس.. احتياطي الدم يغطي 4 أيام فقط

2022-05-26 / 18:15
Photo of الرشيدية .. مطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في “انهيار السور”

الرشيدية .. مطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في “انهيار…

2022-05-26 / 17:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق