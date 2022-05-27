طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالمناطق الداخلية الشمالية و الوسطى، والجنوب الشرقي و داخل الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع تكون كتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى، وسقوط زخات رعدية بمرتفعات الأطلس والمناطق الغربية والجنوب الشرقي إلى جانب قطرات مطرية متفرقة مصحوبة برعد محلي أحيانا في بعض المناطق بالشمال، والوسط، والشرق والمناطق الجنوبية.

وستسجل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي وجنوب مرتفعات الاطلس، فضلا عن تناثر هبات من الغبار في بعض مناطق الجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و15 درجة بالأطلس والريف الغربي، وما بين 23 و30 درجة بالجنوب-الشرقي وداخل سوس و شرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 16 و 23 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.

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