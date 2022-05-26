إيطاليا تسحب لقبا فخريا من رئيس الوزراء الروسي

هبة بريس _ وكالات

سحبت إيطاليا أحد ألقابها الفخرية المرموقة، من رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الذي تمّ تكريمه سنة 2020 مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

ووقع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، مرسومًا نُشر، الخميس، في الجريدة الرسمية يقضي “بإلغاء” رفع ميخائيل ميشوستين، ودينيس مانتوروف، إلى رتبة “وسام الصليب الأكبر وسام نجمة إيطاليا” بسبب “الإهانة”.

ونال نائب وزير الصناعة، فيكتور ايفتوخوف، العقوبة نفسها، وكذلك رئيس مصرف “في تي بي” أندري كوستين، اللذان منحا هذا اللقب الفخري في العام 2021.

وقال ماتاريلا، الخميس، بعد لقاء مع نظيره الجزائري في روما “يجب أن تتعرض روسيا الاتحادية لضغط قوي، مثل الضغط الذي نمارسه مع الاتحاد الأوروبي، لأن الحرب الطويلة في أوروبا قد تؤدي إلى عواقب وخيمة جدًا”.

وتم إنشاء وسام نجمة إيطاليا في العام 2011 بدلًا عن وسام نجمة التضامن الإيطالي الذي كان يكرّم الشخصيات التي ساهمت في إعادة بناء ايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية.

ويمنح رئيس الجمهورية عادةً هذا الوسام بناء على اقتراح من وزير الخارجية، ويكافئ الإيطاليين أو الشخصيات الأجنبية الذين عملوا على “تعزيز الصداقة والتعاون بين إيطاليا والدول الأخرى

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