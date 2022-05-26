محكمة التحكيم الرياضي تحسم ملعب نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (“كاف”)، الخميس، أن محكمة التحكيم الرياضي أيدت قراره إقامة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في المغرب بين الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري، رافضة طلب الأخير تأجيلها.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان أنه “كان ملزما بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الذي تم اتخاذه في يوليو 2019 والذي نص على أن الفائز بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا يتم تحديد من خلال مباراة نهائية واحدة”.

وأضاف تم منح شرف استضافة المباراة النهائية إلى المغرب بعد أن سحبت السنغال التي كانت الدولة والوحيدة إلى جانب المملكة استوفت شروط الاستضافة، انسحابها”.

وتابع “يلتزم الاتحاد الأفريقي بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء وسيعامل في جميع الأوقات جميع الأندية والاتحادات الأعضاء بشكل عادل وعلى قدم المساواة”.

وأكد الاتحاد القاري أنه يتمنى لكل من الأهلي والوداد كل التوفيق في المباراة النهائية.

وتقام المباراة الاثنين المقبل على ملعب “محمد الخامس” في العاصمة الاقتصادية في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي

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