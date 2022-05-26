رجل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ داخل مدرسة في تكساس

هبة بريس _ وكالات

قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا دخل إلى حرم مدرسة ابتدائية في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، اليوم الخميس، أصيب بجروح بعد أن أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ.

وشكرت شبكة nbc أن الرجل كان متوجها إلى المكتب الأمامي في Duff Elementary، وعندما كان يقوم برفع سرواله قام عن طريق الخطأ بإطلاق النار من المسدس الذي يحمله بحزامه، مما أدى إلى إصابته برجله.

وقالت شرطة المدينة إن الرصاصة أصابت ساق الرجل وقدمه، ونقل إلى المستشفى مصابا بجروح لا تشكل خطرا على حياته، ولم ترد أنباء عن إصابات أخرى، مبينة أنها لا تعتقد أن الرجل كان لديه أي نوايا خبيثة وأنه كان هناك فقط لاصطحاب طفل.

وقالت مدرسة Arlington Independent School District إنه لم يتم توجيه أي تهديدات للمدرسة، مؤكدة أن الطلاب والموظفين بأمان.

يذكر أن القانون الفيدرالي الأمريكي، يلزم كافة الولايات بتحديد المدارس على أنها “مناطق خالية من الأسلحة”، مما يجعل حمل سلاح ناري داخل حرم المدرسة جريمة

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