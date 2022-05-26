الصرة تعبيرية

كندا.. إغلاق عدة مدارس في تورنتو بعد حادث إطلاق نار

2022-05-26 / 19:48
3
هبة بريس _ وكالات

أغلقت عدة مدارس في مدينة تورنتو الكندية أبوابها بعد ورود أنباء عن تعرض شخص لإطلاق نار أمام مدرسة ابتدائية في منطقة بورت يونيون في المدينة.

وقال المسعفون إنه تم استدعاؤهم إلى شارع لورانس أفينيو إيست وطريق بورت يونيون عند الساعة 1:24 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، لإسعاف شخص تعرض لإطلاق النار.

وقبل حوالي 30 دقيقة من إطلاق النار، تم استدعاء الشرطة إلى ماربلي كريسنت وأوكسهورن رود، شرق موقع إطلاق النار، للإبلاغ عن وجود شخص يحمل بندقية في الشارع.

وقالت الشرطة إن ضابطا أطلق النار على الرجل، مما أدى إلى إصابته برصاصة واحدة على الأقل، مؤكدة أنه “لا يوجد تهديد أوسع للجمهور في الوقت الحالي”.

وصرح مجلس إدارة مدرسة مقاطعة تورنتو بأن مدرسة جوزيف هاو العامة العليا ومعهد السير أوليفر موات كوليجيت مقفلان في الوقت الحالي، بينما تم رفع الإغلاق عن مدرسة William G Davis Junior Public School.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا تسحب لقبا فخريا من رئيس الوزراء الروسي

إيطاليا تسحب لقبا فخريا من رئيس الوزراء الروسي

2022-05-26 / 22:51
Photo of تبادل إطلاق النار بين الشرطة ورجل مسلح في كاليفورنيا

تبادل إطلاق النار بين الشرطة ورجل مسلح في كاليفورنيا

2022-05-26 / 22:35
Photo of رجل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ داخل مدرسة في تكساس

رجل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ داخل…

2022-05-26 / 20:51
Photo of فئتان فقط معرضتان لخطر شديد عند الإصابة بجدري القردة

فئتان فقط معرضتان لخطر شديد عند الإصابة بجدري القردة

2022-05-26 / 20:38
Photo of من دون متفجرات”.. الشرطة التركية “تحيّد انتحاريا” هدد بتفجير مبنى للشرطة

من دون متفجرات”.. الشرطة التركية “تحيّد انتحاريا” هدد بتفجير…

2022-05-26 / 20:06
Photo of بوتين: روسيا تظل المصدر الأول للقمح في العالم

بوتين: روسيا تظل المصدر الأول للقمح في العالم

2022-05-26 / 12:48
Photo of ابتكار أول نظام اختبار لتشخيص جدري القردة في العالم

ابتكار أول نظام اختبار لتشخيص جدري القردة في العالم

2022-05-26 / 12:26
Photo of السنغال: مصرع 11 رضيعا في حريق بأحد المستشفيات

السنغال: مصرع 11 رضيعا في حريق بأحد المستشفيات

2022-05-26 / 09:46
Photo of مع اقتراب موسم الحج.. قرار سعودي بشأن دخول المقيمين إلى مكة

مع اقتراب موسم الحج.. قرار سعودي بشأن دخول المقيمين…

2022-05-26 / 00:04
Photo of منظمة الصحة العالمية: سيناريو كورونا لن يتكرر مع جدري القردة

منظمة الصحة العالمية: سيناريو كورونا لن يتكرر مع جدري…

2022-05-25 / 22:02

‫3 تعليقات

  3. شنو واقع شي حاجة ممفهوماش المدارس المغربية تسممات متتالية أمريكا إطلاق النار في مدرسة وإصابة التلاميذ تاني كندا إطلاق نار أمام مدرسة وإغلاق المدرسة ….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق