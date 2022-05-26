كندا.. إغلاق عدة مدارس في تورنتو بعد حادث إطلاق نار

هبة بريس _ وكالات

أغلقت عدة مدارس في مدينة تورنتو الكندية أبوابها بعد ورود أنباء عن تعرض شخص لإطلاق نار أمام مدرسة ابتدائية في منطقة بورت يونيون في المدينة.

وقال المسعفون إنه تم استدعاؤهم إلى شارع لورانس أفينيو إيست وطريق بورت يونيون عند الساعة 1:24 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، لإسعاف شخص تعرض لإطلاق النار.

وقبل حوالي 30 دقيقة من إطلاق النار، تم استدعاء الشرطة إلى ماربلي كريسنت وأوكسهورن رود، شرق موقع إطلاق النار، للإبلاغ عن وجود شخص يحمل بندقية في الشارع.

وقالت الشرطة إن ضابطا أطلق النار على الرجل، مما أدى إلى إصابته برصاصة واحدة على الأقل، مؤكدة أنه “لا يوجد تهديد أوسع للجمهور في الوقت الحالي”.

وصرح مجلس إدارة مدرسة مقاطعة تورنتو بأن مدرسة جوزيف هاو العامة العليا ومعهد السير أوليفر موات كوليجيت مقفلان في الوقت الحالي، بينما تم رفع الإغلاق عن مدرسة William G Davis Junior Public School.

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