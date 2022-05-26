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محلل اقتصادي : ندرة المياه تؤثر على وضع الاقتصاد في المغرب

2022-05-26 / 18:59
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هبة بريس _ الرباط

يواجه المغرب العديد من المخاطر الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يمثل 14 % من الناتج الإجمالي الداخلي، إثر ندرة المياه.

وحسب آخر تصريحات رسمية منذ يومين أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن العجز المسجل في الواردات المائية انتقل إلى 45 % بفضل التساقطات المطرية الأخيرة بعدما بلغ 84% مقارنة بسنة عادية

وحسب الخبراء فإن تأثيرات ندرة المياه تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية في المغرب، الأمر الذي ينذر بسنوات صعبة، ويتطلب معه المزيد من الإجراءات.

وفي هذا الصدد ؛ قال المحلل الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن أكبر التحديات المطروحة للمملكة المغربية في المستقبل تتمثل في نقص المياه.

وأضاف أن آخر تصريح رسمي للوزير المكلف بالمياه واللوجيستيك أمام البرلمان، أكد أن المخزون المائي بالسدود حتى 11 أبريل 2022 لا يتجاوز 5,52 مليار متر مكعب، ما يعادل 34,2% كنسبة ملء مقابل 50,82% خلال السنة الماضية.

ويشير الخبير لسبونتيك إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي تقلبات غير مرضية، في غياب تحكم حقيقي في الموارد المائية، ما يدفع المغرب نحو تسريع وتيرة عمليات تحلية البحر.

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تعليق واحد

  1. على المسؤولين في هذا المجال التفكير الاستباقي والدراسة المعمقة من اجل الخروج بحلول في إيجاد صيغة او طريقة للحصول على الماء الذي هو الحياة لان بلادنا كما هو معلوم معرضة لندرة المياه خلال السنوات المقبلة فعليه وجب الاهتمام بهذا المجال الطبيعي الحيوي

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