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تسمم 31 منهم بزاكورة .. قرار بمنع الحليب عن التلاميذ

2022-05-26 / 18:37
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هبة بريس _ الرباط

طالبت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة، اليوم الخميس 26 ماي 2022، المؤسسات التعليمية الابتدائية بالإقليم، بتوقيف توزيع مادة الحليب على جميع التلاميذ.

وأوضحت المديرية في مراسلة موجة إلى مديرات ومدراء المؤسسات التعليمية بإقليم زاكورة، أن هذا الطلب يأتي بناء على مراسلة بعض المؤسسات التعليمية حول مادة الحليب، وحفاظا على سلامة صحة المتعلمات والمتعلمين، نظرا لارتفاع درجة الحرارة بالإقليم خلال هذه الفترة.

ويتزامن طلب المديرية الإقليمية مع حادث نقل 31 تلميذة وتلميذا، صباح يومه الخميس 26 ماي، إلى المركز الصحي بأكدز بعد إحساسهم بأعراض التسمم على مستوى البطن فور تناولهم وجبة الإفطار داخل مطعم المؤسسة.

وتسببت وجبة مدرسية في تسمم 31 تلميذا بضواحي زاكورة، تم نقلهم بشكل مستعجل إلى مستوصف قروي.

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