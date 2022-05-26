بايتاس.. احتياطي الدم يغطي 4 أيام فقط

هبة بريس _ الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم ببلادنا يغطي أربعة أيام فقط.

وأوضح بايتاس في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏انعقاد المجلس الحكومي أنه من أجل مخزون آمن من الدم عبر مخزون وطني يغطي على الأقل سبعة أيام، تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر المركز الوطني لتحاقن الدم جملة من الحملات التحسيسية، الهدف منها تحصيل أكثر من 1000 كيس دم يوميا، من أجل بلوغ هدف 5000 كيس دم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم يبلغ 4200 كيس دم. مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة ستضل مستمرة من أجل التبرع بالدم.

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