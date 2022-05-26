الصورة تعبيرية

بايتاس.. احتياطي الدم يغطي 4 أيام فقط

2022-05-26 / 18:15
0
هبة بريس _ الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم ببلادنا يغطي أربعة أيام فقط.

وأوضح بايتاس في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏انعقاد المجلس الحكومي أنه من أجل مخزون آمن من الدم عبر مخزون وطني يغطي على الأقل سبعة أيام، تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر المركز الوطني لتحاقن الدم جملة من الحملات التحسيسية، الهدف منها تحصيل أكثر من 1000 كيس دم يوميا، من أجل بلوغ هدف 5000 كيس دم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم يبلغ 4200 كيس دم. مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة ستضل مستمرة من أجل التبرع بالدم.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسمم 31 منهم بزاكورة .. قرار بمنع الحليب عن التلاميذ

تسمم 31 منهم بزاكورة .. قرار بمنع الحليب عن…

2022-05-26 / 18:37
Photo of جماعة هوارة : اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على تلاميذ

جماعة هوارة : اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على…

2022-05-26 / 18:25
Photo of الرشيدية .. مطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في “انهيار السور”

الرشيدية .. مطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في “انهيار…

2022-05-26 / 17:49
Photo of بايتاس: توقعاتنا إيجابية بخصوص الموسم السياحي خلال هذا الصيف

بايتاس: توقعاتنا إيجابية بخصوص الموسم السياحي خلال هذا الصيف

2022-05-26 / 17:33
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لحماية التجار و الصناع التقليديين

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لحماية التجار و…

2022-05-26 / 15:59
Photo of حكومة أخنوش تدمج “الصيادة” أصحاب قوارب الصيد التقليدي في الضمان الاجتماعي

حكومة أخنوش تدمج “الصيادة” أصحاب قوارب الصيد التقليدي في…

2022-05-26 / 15:35
Photo of جدري القردة.. الحكومة: وزارة الصحة تتعامل باستباقية

جدري القردة.. الحكومة: وزارة الصحة تتعامل باستباقية

2022-05-26 / 15:19
Photo of إصابة 39 تلميذا بتسمّم غذائي ضواحي زاكورة بعد تناولهم منتوجات ”جودة“

إصابة 39 تلميذا بتسمّم غذائي ضواحي زاكورة بعد تناولهم…

2022-05-26 / 15:04
Photo of هل ستلغي الحكومة برامج “تيسير” و”الرميد” و”الأرامل”?.. لقجع يوضح

هل ستلغي الحكومة برامج “تيسير” و”الرميد” و”الأرامل”?.. لقجع يوضح

2022-05-26 / 14:46
Photo of لقجع: استقرار أثمان النقل العمومي يكلف الدولة أكثر من 540 مليون درهم شهريا

لقجع: استقرار أثمان النقل العمومي يكلف الدولة أكثر من…

2022-05-26 / 14:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق