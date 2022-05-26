مصرع سائق دراجة هوائية في حادثة سير بمكناس

2022-05-26 / 17:51
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ع محياوي _ هبة بريس

لقي سائق دراجة هوائية مصرعه على الفور، اليوم الخميس 26 ماي الجاري، بعد اصطدام قوي بين دراجته وسياراة من النوع الخفيف على مستوى الطريق الرابطة بين ويسلان و الدخيسة.

الحادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية والمحلية التي حضرت إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس بتعليمات النيابة العامة حسب مصدر هبة بريس لعرضها على التشريح الطبي ، كما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.

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