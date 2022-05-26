الرشيدية .. مطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في “انهيار السور”

2022-05-26 / 17:49
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هبة بريس الرشيدية

طالب البرلماني عن دائرة الرشيدية حميد نوغو من وزير الصحة والحماية الإجتماعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمعرفة ملابسات فاجعة السقوط الجزئي للسور الخارجي للمستوصف القروي للطاوس بإقليم الرشيدية والذي أودى بحياة ثلاثة اطفال واصابة اخر بجروح بليغة .

واكد ذات البرلماني في سؤال كتابي موجه للوزير ايت الطالب أن المنظومة الصحية بالجماعة الترابية الطاوس دائرة الريصاني إقليم الرشيدية تعاني خصاصا مهولا في البنية التحتية في ظل غياب مستشفى يليق بمكانة المنطقة المعروفة عالميا، متسائلا عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها من أجل إصلاح المستوصف القروي للطاوس لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وعلاقة بهذه الفاجعة نشر عدد من الفاعلين الجمعويين بمنطقة الطاوس ومرزوكة صور قيل انها التقطت في 09 من شهر مارس الماضي و تظهر الحالة المزرية التي كان عليها سور ومدخل ذات المستوصف (الصور)، مطالبين ب”فتح_تحقيق_في_كارثة_سقوط_السور_بجماعة_الطاوس”، و إعادة النظر في جميع المباني المهددة بالسقوط خصوصاً منها المتواجدة بمحاذاة المدارس .

يشار ان منطقة الطاوس عرفت الثلاثاء الماضي فاجعة مؤلمة تمثلت في السقوط الجزئي للسور الخارجي للمستوصف القروي للطاوس، بسبب الرياح القوية التي عرفتها المنطقة، الحادث الذي خلف وفاة ثلاثة تلاميذ يدرسون بمجموعة مدارس معاوية بذات القصر، وإصابة تلميذ رابع بجروح متفاوتة الخطورة .

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