بايتاس: توقعاتنا إيجابية بخصوص الموسم السياحي خلال هذا الصيف

2022-05-26 / 17:33
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هبة بريس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، أن التوقعات الخاصة بأداء النشاط السياحي خلال صيف 2022 تشير إلى إمكانية تحقيق حصيلة “إيجابية”.

وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “العديد من العوامل تضافرت لتظهر بوادر حصيلة إيجابية، لاسيما بخصوص نسبة الملئ”.

وأوضح المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، أن التقديرات تشير إلى أن الوجهات الشاطئية ستحقق 80 في المائة من نسبة الملئ خلال الصيف القادم.

وأبرز أن وزارة السياحة عملت على تعبئة 2 مليون ليلة مبيت من خلال حجوزات عبر الأنترنت، و360 ألف سائح عبر الحجوزات التقليدية،و 4.25 مليون مقعد على متن الرحلات الجوية القادمة إلى المغرب، فضلا عن التوقعات الخاصة بعملية “مرحبا”.

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