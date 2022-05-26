الحكومة: “نتتبع يوميا مخزون مادة القمح لتجديده”

2022-05-26 / 16:27
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هبة بريس - الرباط

أكدت الحكومة، أن تموين السوق الوطنية من مادة القمح يتم عبر الاستباقية وعبر تنويع وتوسيع دائرة الشركاء وعبر تدخلات للمهنيين الذين يشتغلون بتنسيق مع المكتب الوطني للحبوب والقطاني.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه يتم التتبع اليومي لهذه المادة حسب المخزون المتوفر لتجديده أولا بأول.

وأضاف بايتاس، أنه “وطنيا 32 مليون قنطار كتبقى منتوج محدود لكن جزء منه ستتم تعبئته لمواجهة هذا الطلب”، مشيرا الى أنه يتم تتبع مؤشرات السوق الوطنية والعالمية خاصة الانتاج والكمية القابلة للتصدير.

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