العروي .. العثور على جثة شخص ثلاثيني معلقة داخل بناية مهجورة

هبة بريس : وجدة

تم العثور زوال اليوم الخميس 26 ماي الجاري، على جثة شخص معلقا بحبل في إحدى البنايات المهجورة بحي السكة بمدينة العروي.

وحسب مصادر مطلعة، أن أحد المواطنين رصد جثة شاب ثلاثيني وأشعر السلطات المحلية، من ابناء الحي الذي يقطن به، وحسب الساكنة كان يعاني مؤخرا من ضغوطات نفسية واجتماعية، حيث تابع علاجه في احد المراكز الاستشفائية.

وهذا، رفعت سيارة الإسعاف الجثة الى قسم الأموات بالمستشفى، وفتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات وظروف الحادثة.

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