الصورة تعبيرية

جدري القردة.. الحكومة: وزارة الصحة تتعامل باستباقية

2022-05-26 / 15:19
22
هبة بريس - الرباط

طمأنت الحكومة المواطنين بخصوص فيروس جدري القردة المنتشر خلال الأيام الأخيرة بعدد من الدول.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت الاجتماع الحكومي يومه الخميس “الحكومة سبق لها عبر وزارة الصحة أن أعلنت عبر بلاغ لها عن رصد ثلاث حالات مشتبه فيها، لتؤكد التحاليل المخبرية سلبيتها.”

وشدد بايتاس، على أن وزارة الصحة عملت على التعامل مع الموضوع باستباقية وقامت باتخاذ جملة من التدابير اللازمة لمصاحبه هذه الظرفية وفقا لمعايير الصحة والسلامة الدولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لحماية التجار و الصناع التقليديين

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لحماية التجار و…

2022-05-26 / 15:59
Photo of حكومة أخنوش تدمج “الصيادة” أصحاب قوارب الصيد التقليدي في الضمان الاجتماعي

حكومة أخنوش تدمج “الصيادة” أصحاب قوارب الصيد التقليدي في…

2022-05-26 / 15:35
Photo of إصابة 39 تلميذا بتسمّم غذائي ضواحي زاكورة بعد تناولهم منتوجات ”جودة“

إصابة 39 تلميذا بتسمّم غذائي ضواحي زاكورة بعد تناولهم…

2022-05-26 / 15:04
Photo of هل ستلغي الحكومة برامج “تيسير” و”الرميد” و”الأرامل”?.. لقجع يوضح

هل ستلغي الحكومة برامج “تيسير” و”الرميد” و”الأرامل”?.. لقجع يوضح

2022-05-26 / 14:46
Photo of لقجع: استقرار أثمان النقل العمومي يكلف الدولة أكثر من 540 مليون درهم شهريا

لقجع: استقرار أثمان النقل العمومي يكلف الدولة أكثر من…

2022-05-26 / 14:07
Photo of حتى 30 يونيو القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

حتى 30 يونيو القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية…

2022-05-26 / 13:16
Photo of تفاعل الأمن بسرعة مع فيديوهات الإجرام ينال الاستحسان و يدفع لمزيد من التوثيق

تفاعل الأمن بسرعة مع فيديوهات الإجرام ينال الاستحسان و…

2022-05-26 / 13:11
Photo of غرباء بمحيط مطار محمد الخامس يثيرون استياء المسافرين و الدرك يغض الطرف

غرباء بمحيط مطار محمد الخامس يثيرون استياء المسافرين و…

2022-05-26 / 12:12
Photo of طنجة ..توقيف 42 شخصا بينهم قاصرين بسبب الشغب الرياضي

طنجة ..توقيف 42 شخصا بينهم قاصرين بسبب الشغب الرياضي

2022-05-26 / 12:03
Photo of اعتدى على سيدة بالضرب بالشارع العام.. توقيف شخص بالبيضاء

اعتدى على سيدة بالضرب بالشارع العام.. توقيف شخص بالبيضاء

2022-05-26 / 11:00

‫22 تعليقات

  1. للحد من انتشار هذآ الفيروس يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بالاجراءات اللازمة ومراقبة المطارات والحدود البحرية والبربة لمنع دخول هذآ الفيروس إلى المغرب….

  2. كلنا متضامنين مع الحكومة الجديدة من أجل إنقاذ صحة المواطنين..يجب إعادة الحجر الصحي مرة أخرى ….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق