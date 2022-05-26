جدري القردة.. الحكومة: وزارة الصحة تتعامل باستباقية
هبة بريس - الرباط
طمأنت الحكومة المواطنين بخصوص فيروس جدري القردة المنتشر خلال الأيام الأخيرة بعدد من الدول.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت الاجتماع الحكومي يومه الخميس “الحكومة سبق لها عبر وزارة الصحة أن أعلنت عبر بلاغ لها عن رصد ثلاث حالات مشتبه فيها، لتؤكد التحاليل المخبرية سلبيتها.”
وشدد بايتاس، على أن وزارة الصحة عملت على التعامل مع الموضوع باستباقية وقامت باتخاذ جملة من التدابير اللازمة لمصاحبه هذه الظرفية وفقا لمعايير الصحة والسلامة الدولية.
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22 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كورونا الى الجدري القرود هههههههههههه.
لاندري هل هذا صحيح ام ايشاعة فقط يريدون بها تخويفنا او لعبة سياسية وخطة طاكتيكية سياسية تريد السيطرة على العالم هههههههههههه مرة أخرى….
حاربوا من يدخل علينا بهذا الفيروس اللواطيين واللواطيات بالمغرب وحتى السياح منهم والا الكل سوف يصبح مثل القردة الممسوخين.
لماذا كثرت بكثرة هذه الفيروسات خلال هذه السنوات الأخيرة ؟؟؟ هل هذا راجع إلى عدم النظافة أم ماذا؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه من أجل حماية المواطنين…
قريبا سيصبح العدد من الإصابات بجدري القرود ؛ العدد يتصاعد وسيبدا مسلسل جديد إسمه جدري القرود هههههههههههه نتمنى من المشاهدين متابعته حلقة بحلقة متابعة ممتعة هههههههههههه…..
استعدوا الاغلاق مرة أخرى والحجر الصحي الذي سيفرض علينا هههههههههههه.
فشلوا في لعبة كورونا والآن تقومون بإعادة السيناريوهات السينمائية المتعلقة ب جدري القرود هههههههههههه….
إنها أفعال العباد الذين لم يتقوا آلله هذآ ما جعل الفيروسات تنتشر…اتقوا الله فينا ما كفايا لهب الأموال الباهضة التي صرفتوها على انفسكم ….
ألم تيئسوا وتخجلوا من انفسكم بهذه الاكاذيب والابتزازات ؟؟؟؟. وإعادة التمثيليات مرة أخرى حسبنا الله ونعم الوكيل…
الجدري القرود الحقيقي هو غلاء المعيشة والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…
تذكروا جيدا بداية فيروس كورونا وكيف انتهت وهكذا سيقع لفيروس جدري القرود هههههههههههه..
ما كفايا ما قسينا به من جائحة كورونا من افلاس وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب ولاسيما مجال السياحة وغيرها .. والآن تقومون بإعادة النظر بمسلسل جديد يدعى (جدري القرود هههههههههههه).
انتظروا اليوم قرار الحكومة في منتصف الليل… هههههههههههه.
إنه مرض الجدري المازوط والكزوال في غلاء المحروقات هههههههههههه.
على ما أظن أنها نهاية العالم من حرب كورونا الأولى إلى الحرب العالمية الثانية والتالثة وووووووو لجدري القرود هههههههههههه
كورونا وعرفناها وجدري القرود كذالك عرفناه فماذا عن تفشي مرض الغلاء الأسعار المرتفعة والمحروقات والدواجن والاسماك واللحوم الحمراء؟؟؟؟؟ كل هذآ ولم يكفيكم؟؟؟
جدري الغلاء المعيشي ينتقل من منتوج إلى منتوج حتى يصبح مرض لا دواء له ولا علاج هههههههههههه….
يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بالاجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار هذآ الفيروس الذى ظهر مؤخراً في الدول الأوروبية…
المناكر التي تقع في العالم بأكمله من جرائم واحداث النصب والسرقة والفساد المالي وووووو وووووو وكل هذآ راجع إلى عدم مراقبة مشددة على جميع القطاعات فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل… الرجوع إلى الصواب وطريق المستقيم حتى يرفع آلله هذا الفيروس..
اللهم ارفع عنا هذا الفيروس وابعده عنا كما بعدت السماء عن الارض واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك أنت الغفور الرحيم ..