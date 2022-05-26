جدري القردة.. الحكومة: وزارة الصحة تتعامل باستباقية

هبة بريس - الرباط

طمأنت الحكومة المواطنين بخصوص فيروس جدري القردة المنتشر خلال الأيام الأخيرة بعدد من الدول.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت الاجتماع الحكومي يومه الخميس “الحكومة سبق لها عبر وزارة الصحة أن أعلنت عبر بلاغ لها عن رصد ثلاث حالات مشتبه فيها، لتؤكد التحاليل المخبرية سلبيتها.”

وشدد بايتاس، على أن وزارة الصحة عملت على التعامل مع الموضوع باستباقية وقامت باتخاذ جملة من التدابير اللازمة لمصاحبه هذه الظرفية وفقا لمعايير الصحة والسلامة الدولية.

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