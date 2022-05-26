جدري القردة.. الحكومة: وزارة الصحة تتعامل باستباقية
هبة بريس - الرباط
طمأنت الحكومة المواطنين بخصوص فيروس جدري القردة المنتشر خلال الأيام الأخيرة بعدد من الدول.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت الاجتماع الحكومي يومه الخميس “الحكومة سبق لها عبر وزارة الصحة أن أعلنت عبر بلاغ لها عن رصد ثلاث حالات مشتبه فيها، لتؤكد التحاليل المخبرية سلبيتها.”
وشدد بايتاس، على أن وزارة الصحة عملت على التعامل مع الموضوع باستباقية وقامت باتخاذ جملة من التدابير اللازمة لمصاحبه هذه الظرفية وفقا لمعايير الصحة والسلامة الدولية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
8 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كورونا الى الجدري القرود هههههههههههه.
لاندري هل هذا صحيح ام ايشاعة فقط يريدون بها تخويفنا او لعبة سياسية وخطة طاكتيكية سياسية تريد السيطرة على العالم هههههههههههه مرة أخرى….
حاربوا من يدخل علينا بهذا الفيروس اللواطيين واللواطيات بالمغرب وحتى السياح منهم والا الكل سوف يصبح مثل القردة الممسوخين.
لماذا كثرت بكثرة هذه الفيروسات خلال هذه السنوات الأخيرة ؟؟؟ هل هذا راجع إلى عدم النظافة أم ماذا؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه من أجل حماية المواطنين…
قريبا سيصبح العدد من الإصابات بجدري القرود ؛ العدد يتصاعد وسيبدا مسلسل جديد إسمه جدري القرود هههههههههههه نتمنى من المشاهدين متابعته حلقة بحلقة متابعة ممتعة هههههههههههه…..
استعدوا الاغلاق مرة أخرى والحجر الصحي الذي سيفرض علينا هههههههههههه.
فشلوا في لعبة كورونا والآن تقومون بإعادة السيناريوهات السينمائية المتعلقة ب جدري القرود هههههههههههه….
إنها أفعال العباد الذين لم يتقوا آلله هذآ ما جعل الفيروسات تنتشر…اتقوا الله فينا ما كفايا لهب الأموال الباهضة التي صرفتوها على انفسكم ….