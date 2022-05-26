رسميا.. الحكومة توافق على توسيع مساحة منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل

2022-05-26 / 14:53
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة، يومه الخميس 25 شوال 1443، الموافق ل 26 ماي 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في منَاصِب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.342 بتغيير المرسوم رقم 2.21.957 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل من أجل توسعة مساحة هذه الأخيرة لتبلغ 28 هكتاراً و97 آراً و06 سِنْتْيَاراتٍ، وذلك استجابة للطلب الملحوظ الذي أبداه المستثمرون الراغبون في الاستفادة من امتيازات منطقة التسريع الصناعي في بوقنادل.

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