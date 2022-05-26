لقجع: استقرار أثمان النقل العمومي يكلف الدولة أكثر من 540 مليون درهم شهريا

2022-05-26 / 14:07
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هبة بريس - الرباط

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مجهودات الحكومة لدعم مهنيي النقل والمواد الطاقية “غاز البوتان..”

وقال لقجع في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “ايلا كانت أثمان النقل العمومي اليوم بشتى أنواعه مستقرة فإنها تكلف أكثر من 540 مليون جرهم شهريا”.

وأضاف لقجع مخاطبا الصحفيين “وايلا كان ثمن غاز البوتان يقتنيه المواطن ب40 درهما للقارورة لأن الدولة تدعمها ب116 درهما.”

جميع هذه الاشكالات، يضيف المسؤول الحكومي، سترفع نفقات صندوق المقاصة بأكثر من 15 مليار درهم خلال هذه السنة لتتجاوز أزيد من 30 مليار درهم. على حد تعبيره

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تعليق واحد

  1. كنت في جولة في الاطلس كما كنت افعل كل عام .الوقود الدي كان ياخد مني حوالي 400 درهم اخد مني هاد العام 900 درهم .
    ومازال لقجع يتكلم عن صندوق الموازنة ، جيوبنا ايها الوزير .
    و يتكلم عن الزيارة في الوقود ب ~ 13٪ ، انا حسبت اكثر من 110 ٪ .

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