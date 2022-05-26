سميرة سعيد تفرج عن جديدها الفني “يلا روح”
نجلاء مزيان
طرحت الديفا المغربية سميرة سعيد يوم أمس الأربعاء، جديدها الفني تحت عنوان “يلا روح”، -طرحت- عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.
أغنية “يلا روح” من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر، و ألحان مهدي بوعامر، وعادل الخياط وحكيم بوعامر، فيما تعاملت في التوزيع مع مهدي بوعامر و عادل الخياط.
و يشار أن آخر أعمال النجمة المغربية سميرة سعيد كانت أغنية “ما استريحتش”، و هي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع محمد مصطفى.
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تعليق واحد
واش،هذي مبغاتش توب خلاص،الوقت ليس في صالحها اللهم اهذيها وباعد بينها وبين الفسق والفسق هو لهو،الحذيت كما جاء في كتاب الله وهو الغناء وهو حرام شرعا في ديننا الحنيف